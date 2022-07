Bra: gli assessori Ciravegna e Brizio incontrano l'associazione AbBRAcciAMO

Sabato 16 luglio alle 11:30, l'Associazione AbBRAcciAMO e' stata ricevuta in Comune dagli assessori Lucilla Ciravegna(alle politiche sociali)e Anna Brizio (all'urbanistica) per la consegna del contributo ricavato in occasione del Motorferst, tenutosi a Bra a fine maggio scorso.



L' Associazione, presente ormai da tempo sul territorio braidese, ha aderito al progetto del Comune "Un euro per la mensa": 1000 euro sono stati donati per aiutare famiglie in difficoltà. In Comune era presente anche la sig.ra Zavattaro dell' associazione SOS Bra chiama Bra, con cui AbBRAcciAMO collabora in maniera continuativa, a cui sono stati devoluti 300 euro.



Un altro evento si e' concluso in maniera positiva per i volontari e le persone coinvolte nei progetti di aiuto.



AbBRAcciAMO ha ancora tante idee e proposte,e vi ricorda che "Far del bene fa bene!".