Savigliano, goal e solidarietà nel ricordo di Noemi Bertella

1.444 euro: è la somma benefica raccolta al sesto memorial calcistico “Noemi Bertella”, torneo a squadre che ogni anno viene messo in piedi in memoria della ragazza che gestiva i campetti di Borgo Marene, prematuramente scomparsa.

Organizzata nei giorni scorsi dai famigliari di Noemi e dall'Asd Atletico Savigliano, l'iniziativa ha come sempre devoluto le offerte raccolte e metà delle quote di iscrizione di ogni squadra in beneficenza. Per l'edizione 2022 – andata in scena sull'erba del campo Allocco, in Borgo Marene – quanto donato è stato donato al Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani.



Otto le squadre che hanno preso parte al torneo, di calcio a 7. I “Chinelab” sono arrivati primi, medaglia d'argento per l'Atletico Savigliano e bronzo per “I due monti”; Casalgrasso si è classificato quarto. La sera della finalissima, la somma è stata consegnata alle educatrici del Centro educativo sotto forma di un simbolico e scenografico maxi-assegno.



«Quanto abbiamo ricevuto – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – servirà a sostenere le attività educative e sociali che ogni giorno il nostro Centro di corso Roma porta avanti per i ragazzi e le ragazze della città. La memoria di Noemi rivivrà dunque nel sorriso di tanti giovani che vengono da noi». «Per questo gesto – prosegue – ringraziamo di cuore tutta la famiglia di Noemi Bertella, gli organizzatori Raffaele, Fabio, Alessandro, Edoardo, Enrico e tutti i ragazzi dell'Atletico Savigliano».



Soddisfatti per la riuscita dell'iniziativa, gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e preso parte al torneo, «oltre a Gian Curti che ha condotto le premiazioni».