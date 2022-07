"Sport senza barriere": il progetto congiunto di CSAC e Michelin Sport Club

Ha preso avvio ieri, giovedì 14 luglio, la nuova e preziosa collaborazione tra i centri diurni per persone con disabilità del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e la Michelin Sport Club di Cuneo. Gli ospiti dei Centri Ou Bourc di Borgo San Dalmazzo, Cascina Ambrosino di Peveragno e Mistral di Cuneo hanno infatti potuto, per la prima volta, far visita alle strutture sportive della Michelin per cimentarsi sui campi da tennis e padel, con il paziente accompagnamento di istruttori qualificati che hanno guidato i ragazzi e le ragazze in queste prime esperienze.



Al termine degli allenamenti, la Michelin ha ospitato gli ospiti e i loro operatori per il pranzo, nei locali della mensa aziendale.



Il progetto congiunto di Michelin Sport Club e Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, dal titolo “Sport Senza Barriere”, continuerà nelle prossime settimane con alcune giornate di prima conoscenza per gli ospiti degli altri Centri Diurni del Consorzio, per poi proseguire nell’autunno con percorsi di tennis e padel che a rotazione coinvolgeranno tutti i gruppi, inclusi i beneficiari del progetto In Itinere, rivolto a persone con disabilità acquisite.



“Una grandissima opportunità, per cui desidero ringraziare di cuore la Michelin Sport Club, il suo Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione, oltre agli istruttori e al personale – dichiara il Direttore del Consorzio Giulia Manassero - . Quando, a fine aprile, siamo stati contattati e abbiamo incontrato per la prima volta i vertici di Michelin Sport Club, abbiamo immediatamente accolto la splendida proposta che ci veniva fatta, perché si tratta di una possibilità meravigliosa di divertimento e benessere per le persone che frequentano le nostre strutture semiresidenziali. In questi due anni, il Covid ha limitato e condizionato pesantemente l’ delle strutture socio assistenziali, obbligandoci a sospendere alcune attività a cui eravamo abituati da tanti anni come il nuoto. Il fatto di poter ripartire, e affiancare alle consuete attività questi momenti di scoperta di discipline nuove, come il tennis e il padel, rappresenta davvero un regalo prezioso, per di più in un ambiente splendido dal punto di vista strutturale e umano, per le persone che lo frequentano e gestiscono. L’auspicio è che questa collaborazione possa proseguire e crescere, e dalla disponibilità di Michelin e dall’attenzione finora dimostrata nei nostri confronti, ne siamo certi!”