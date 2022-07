Vero e proprio trionfo per i Futsal Raptors di Cuneo che si sono laureati campioni d'Italia Csi Open di Calcio a 5.

A Cesenatico, dove il il Centro Sportivo Italiano ha assegnato i suoi titoli dei campionati nazionali a squadre (Volley, basket e calcio nella versione ad 11, a 7 e a 5) la squadra cuneese ha superato in finale i lombardi del Collettivo Confusione con il risultato di 8-4.

In semifinale vittoria (in rimonta) contro il team che rappresentava la regione Lazio per 6-3.