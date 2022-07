Prosegue la campagna acquisti del Fossano in vista del prossimo campionato, ancora in Serie D.

L'ultimo movimento in entrata risponde al nome di Babacar Tounkara, centrocampista classe 1995: per lui si tratta di un (gradito) ritorno in blues.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Il Fossano Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Babacar Tounkara, centrocampista classe 1995, ex di Santhia, Union Pomezia, Insieme Formia è nella passata stagione all’Acireale in serie D.