vivo Lega Volley Summer Tour: Cuneo Granda Volley, a Riccione quarto posto e un po'di rammarico

Per Cuneo Granda Volley luci e ombre nella Coppa Italia Sand Volley 4x4, seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour disputatasi sabato 16 e domenica 17 a Riccione.

Il quarto posto finale alle spalle di Monza, Busto e San Giovanni in Marignano lascia un po' di amaro in bocca per il modo in cui è maturato: le due vittorie nel girone con Busto e Monza, poi scontratesi in finale, avevano lasciato sperare in un esito diverso per la semifinale e la finale per il terzo e quarto posto della domenica, dove invece sono arrivate due sconfitte in due set. Non sono mancati comunque i segnali positivi, dall'ottimo impatto di Martina Gabellini, chiamata a sostituire Sofya Kuznetsova, alla crescita esponenziale, soprattutto in attacco, di Agnese Cecconello.

IL PERCORSO CUNEESE A RICCIONE Nei due match del girone B di sabato per Cuneo Granda Volley arrivano due vittorie in tre set, la prima in rimonta con Busto, la seconda, con Monza, con un terzo set dominato dopo aver subito il ritorno delle rosablù nel secondo parziale. È grande Cuneo, con l'intensità in difesa già messa in campo a Lignano Sabbiadoro e con una Martina Gabellini che, dopo un primo set di rodaggio, dimostra subito le sue grandi doti offensive. Cecconello conferma la crescita già vista nella domenica di Lignano: onnipresente a muro, è sempre più decisiva anche in attacco. Nella semifinale della domenica mattina le gatte ritrovano Busto, ma entrambe le formazioni sono molto diverse da quelle del sabato, con Cuneo che fatica nel primo set ma resta nel match, per crollare poi nel secondo parziale. Busto invece può contare su una Piani incontenibile alla quale il muro e la difesa cuneese non riescono a prendere le misure e stacca il pass per la finale. Nella finale per il terzo e quarto posto del pomeriggio contro San Giovanni in Marignano il copione non cambia: nel primo set le cuneesi lottano fino alla fine, mentre nel secondo cadono sotto i colpi di Frangipane e patiscono la pressione dai nove metri di Signorile e Giovannini. Cuneo Granda Volley torna da Riccione con una medaglia di legno che lascia più di un rammarico per non aver saputo esprimere nelle sfide della domenica l'ottimo livello toccato il sabato; adesso il pensiero corre alla terza e ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour, il Campionato Italiano in programma a San Benedetto del Tronto sabato 23 e domenica 24.

LIDIA BONIFAZI, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA VOLLEY «Purtroppo domenica non siamo riuscite a ripetere le prestazioni del sabato, che ci hanno permesso di battere le due finaliste. C'è senza dubbio rammarico, ma il traguardo della semifinale è comunque una conferma dopo il terzo posto di Lignano Sabbiadoro. Cercheremo di portare quel che di buono si è visto qui anche a San Benedetto del Tronto per concludere al meglio una prima volta sulla sabbia già più che positiva per Cuneo».