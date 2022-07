Volley A2M. Luca Chiapello torna più motivato che mai

Luca Chiapello torna in biancoblù dopo aver disputato lo scorso campionato in A3 a Fano e aver acquisito una maggior sicurezza delle proprie qualità.

Alla chiamata di coach Giaccardi, con determinazione Luca ha risposto presente: « L'anno a Fano è stato fondamentale per la mia crescita, vivere un'altra realtà rispetto a quella di Cuneo mi ha fatto crescere, anche grazie alle persone che ho incontrato. Torno pieno di voglia di migliorare ancora tanto, certo che potrò dare un contributo alla squadra.

Non appena ho saputo che coach Giaccardi aveva chiesto di me, ero molto contento e orgoglioso del percorso fatto; sono sicuro sia la persona giusta per i traguardi importanti che ci siamo prefissati. Sarà una stagione importante sotto tanti punti di vista, vogliamo fare bene e io ce la metterò tutta per dare il mio apporto».

Grandi aspettative e prospettive da parte di coach Giaccardi sullo schiacciatore biancoblù: « Luca è un giovane interessante, che torna dopo un’esperienza fuori e sono molto felice abbia deciso di rientrare. Secondo me quest’anno la sua presenza sarà importante e sicuramente avrà le sue chances per giocare in partite di serie A2».