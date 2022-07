Volley maschile A2: Cuneo, ufficiale l'ingaggio dell'opposto Andrea Santangelo (VIDEO)

"Di caratura internazionale, approda a Cuneo! Si chiude così la diagonale biancoblù, con una new entry di spessore che farà la differenza sia come giocatore in campo che come persona all'interno del gruppo".

E' l'annuncio con il quale Cuneo Volley ha ufficializzato l'ultimo colpo di mercato in ordine cronologico.

Andrea Santangelo, opposto classe '94, approda alla corte di Giaccardi e dunque disputerà la prossima stagione con la maglia biancoblu.

Nella scorsa stagione Santangelo era in forza ad Ortona, sempre in Serie A2.

Il video di presentazione pubblicato da Cuneo Volley a cura di bexsquaredfilms