Vasto incendio boschivo a Cossano Belbo: Vigili del Fuoco e volontari Aib da ore al lavoro per contenere le fiamme [FOTO E VIDEO]

Proseguono a Cossano Belbo le operazioni volte a spegnere il vasto incendio boschivo sviluppatosi dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 luglio, in regione Falchetto.



Sul posto stanno operando ormai da ore diverse squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Alba e dai distaccamenti Volontari di Dogliani e Santo Stefano Belbo, insieme all’elicottero del Corpo arrivato da Torino e a numerose squadre di volontari dell’Antincendi Boschivi giunte nel centro langarolo da varie zone del circondario.

"Le fiamme – spiega il sindaco di Cossano Belbo Mauro Noè – si sono sviluppate poco lontano da un punto nel quale nelle scorse ore una squadra di operai aveva lavorato per abbattere un ripetitore telefonico non più utilizzato, allargandosi alla vegetazione con straordinaria velocità, vista la siccità del periodo. Fortunatamente sulla zona non spirava vento, altrimenti ho timore che l’incendio si sarebbe esteso in modo incontrollabile».