Il Gruppo EGEA continua a crescere, guardando sempre più alla sostenibilità [FOTO E VIDEO]

del Consiglio di Gestione di EGEA -. Il momento che oggi stiamo vivendo è certamente di particolare complessità per tutti e, nello specifico, per il settore energetico. Gli effetti del Covid ancora presenti si sono recentemente sommati alla guerra in Ucraina, creando un cortocircuito sui prezzi dell'energia, che già nel 2021 avevano cominciato a crescere. In un contesto di grande crisi come questo, EGEA ha dimostrato e sta dimostrando la sua capacità di resilienza, valorizzando cosi la solidità e la flessibilità del modello di business, che potrà ulteriormente favorirne la crescita in futuro. Pertanto, se da un lato quanto sta avvenendo sul mercato evidenzia la vulnerabilità del sistema produttivo, dall'altro accelera il convincimento e la scelta forte e determinata verso la Svolta Sostenibile dove EGEA è e intende sempre più essere protagonista. La risposta alla crisi sta nell'unicità del nostro modello di business, che non dimentica mai i Valori, nel nostro essere complementari rispetto ai grandi player del mercato, nell'avere una dimensione che ci permette di cogliere con estrema flessibilità le nuove opportunità, nella nostra capacità di 'fare rete' mettendo sempre al centro il dialogo e la collaborazione tra Pubblico e Privato creando sviluppo per le Comunità, nella competenza a livello globale, nell’innovazione continua e nello sviluppo digitale,