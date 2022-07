Blackout della banda ultra larga a Villanova Mondovì, il Comune: "Disservizio inammissibile"

In seguito all’ennesimo episodio di “down” della rete di connessione a banda ultra larga che da ieri sera sta interessando il territorio di Villanova Mondovì , il Comune ha immediatamente segnalato l’ennesimo malfunzionamento al gestore del servizio come già avvenuto in occasione di analoghi episodi del passato (come da lettera ufficiale dell’11 febbraio 2021).

L'amministrazione comunica anche di essersi anche attivata presso gli organi competenti affinché tali blackout di linea possano trovare immediati e puntuali ragguagli.