Ceva, gli uffici amministrativi del Cfpcemon si trasferiscono in via XX Settembre

A partire dal 18 Luglio il Cfpcemon, che ha sedi a Ceva, Mondovì e Fossano e lavora con moltissime Aziende ed enti di un territorio vasto che sconfina in Liguria e nelle province di Torino e Alessandria, trasferisce la sua sede legale in Via XX Settembre 9. Da tempo si cercava una soluzione per consentire a tutti gli uffici dirigenziali di operare in un unico luogo e da questa settimana è realtà: le 20 persone che si occupano di amministrazione, progettazione, imprese, comunicazione e qualità, oltre alla direzione generale, sono operative negli uffici messi a disposizione ed adeguati dal Comune di Ceva.

“Con questo intervento e con il prezioso contributo del Comune di Ceva ora abbiamo spazi ampi e possibilità di lavorare tutti insieme. – Spiega il Direttore Marco Lombardi - L’ente svolge tante attività e c’è bisogno di confrontarsi spesso, senza dimenticare che la crescita degli ultimi anni è stata importante e proprio per questo era fondamentale trovare una sistemazione più funzionale. Un grazie agli amministratori e ai dipendenti del Comune di Ceva, ma anche a tutti i fornitori che hanno operato, anche nei giorni di festa, per permetterci di essere operativi e arrivare a settembre con tutte le autorizzazioni necessarie per ripartire con l’anno formativo.

Per gli allievi e utenti del Cfpcemon non cambierà nulla poiché l’ufficio informazioni e i corsi rimarranno nella sede didattica “Ernesto Rebaudengo” in Via IV Novembre, che però si libera dell’ombra della sede legale e acquisisca maggiore autonomia, diventando una sede autonoma come quelle di Mondovì e Fossano.

La sede di via XX Settembre sarà invece un punto di riferimento soprattutto per le tre sedi operative, per le aziende e gli stakeholder istituzionali. Dopo l’accreditamento alla Regione Piemonte previsto a fine Agosto saranno attive anche due aule riservate appunto ai corsi per le imprese.