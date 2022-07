Dronero, altro lutto alla Casa della Divina Provvidenza "Le Perle": si è spenta Maria Rosa Rui

Un altro triste lutto per la Casa Divina Provvidenza "Le Perle" di Dronero, oltre a quello di Filomena "Flora" Lanzalonga.

Si sono infatti celebrati ieri, lunedì 18 luglio, anche i funerali di Maria Rosa Rui. Di anni 66 come la cara Flora era una delle "ragazze" (come vengono chiamate le ospiti) della struttura dronerese, affidata in modo particolare alle amorevoli cure di Suor Vincenza.

La celebrazione si è svolta a Cuneo nella chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria.

Con affetto Maria Rosa è così ricordata: "Tendenzialmente solitaria, teneva il broncio ma non con rabbia. Era il suo modo per far capire che non voleva essere disturbata. Su di una sedia, seduta teneva tra le braccia il suo bambolotto. Discorsi intimi e preziosi. Immersa nel suo mondo, poi, con un grande sorriso ed a braccia spalancate ti accoglieva. Se sapevi osservarla, molto sapeva insegnarti!"