"Frammenti di passato": il Castello di Casotto si anima con la rievocazione storica

In occasione del week-end di eventi dedicato ad "Aqua" a Garessio, il Castello reale di Casotto si animerà grazie ai figuranti della rievocazione storica "Frammenti di Passato".

Le visite animate alla residenza sono in programma domenica 24 luglio alle11.30 e alle 15.30. Per iscriversi e partecipare bisogna contattare, come per le normali visite, entro il giorno prima fino alle 17, i numeri della biglietteria 347-8386179, 347-6327959.

La rievocazione, promossa dalla pro loco Garessio, animerà poi il borgo garessino il prossimo 13 agosto nella suggestiva cornice del Borgo medievale.