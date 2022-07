Chiuso in anticipo a causa del caldo il labirinto di girasoli a Farigliano, tantissimi i visitatori

E' stata la novità dell'estate 2022 per l'evento "Girasoli a Farigliano", il progetto per il turismo a chilometro zero che, quest'anno ha ragalato un percorso labirintino tra i fiori.

A causa della siccità e del caldo, però, la sfioritura ha anticipato e così, il labirinto è stato chiuso anticipatamente al termine dello scorso fine settimana. Inaugurato lo scorso 1° luglio, in circa due settimane, ha richiamato migliaia di visitatori.

"ll labirinto nei girasoli ha chiuso la sua porta, la siccità e il caldo hanno anticipato la sfioritura." - hanno spiegato gli organizzatori - "Ringraziamo tutti voi che, numerosissimi, siete passati a trovarci. Vi diamo appuntamento all’anno prossimo. Rimanete di buon umore".

Per chi volesse ancora scattare qualche foto a Farigliano sono ancora visibili le "rotoballe" all'uncinetto dei pressi della cappella di San Nicolao (leggi qui).