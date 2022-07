In ricordo del discorso di Duccio Galimberti proiezione del documentario “Avevamo vent’anni” di Remo Schellino

Il 26 luglio prossimo, in occasione dell’anniversario del discorso che Duccio Galimberti tenne dal balcone di casa (ora Museo), per celebrare la caduta della dittatura e per spronare la cittadinanza alla lotta, «fino alla cacciata dell’ultimo tedesco», «fino alla vittoria del popolo italiano che si ribella contro la tirannia mussoliniana», il Comune di Cuneo propone la proiezione del documentario di Remo Schellino “Avevamo vent’anni. La lotta di liberazione in provincia di Cuneo”, al Parco della Resistenza, nello spazio antistante al Monumento della Resistenza.

Il documentario “Avevamo vent’anni - la lotta di liberazione in Provincia di Cuneo”, è il racconto della lotta partigiana narrato dalle testimonianze dirette, frutto di interviste raccolte nel corso di un ventennio.

Attraverso la narrazione degli eventi storici, a cura di Erika Peirano, ma soprattutto tramite i ricordi dei protagonisti, prende corpo lo scenario politico-sociale nel quale è avvenuta la guerra partigiana nel Cuneese.

Emerge il racconto, più che dei fatti, delle motivazioni e del significato profondo della “scelta partigiana”.

Prendono via via corpo alcuni temi fondamentali che hanno caratterizzato il movimento resistenziale: dall’internazionalismo alle molteplici motivazioni della scelta di campo, dall’analisi critica della figura partigiana intesa come eroe e antieroe, dal ruolo delle donne, della popolazione, del clero, al confronto diretto con la morte e, più in generale, al tema della complessità etica della lotta armata.

Una rassegna contestualizzata di spunti per approfondire il senso della Resistenza, partendo dal punto di vista di chi l’ha vissuta. Un’occasione per riflettere su uno degli avvenimenti più rilevanti della nostra storia contemporanea, in un’ottica di crescita e rielaborazione critica al fine di farne seme e radice per le generazioni future.

Appuntamento martedì 26 luglio 2022 alle ore 21:15 al Parco della Resistenza