Lo sconto di trenta centesimi sul carburante è stato prorogato fino al 21 agosto

Via libera allo sconto di 30 centesimi sulla benzina prorogato al 21 agosto. Lo fanno sapere in queste ore i ministeri dell’Economia e della Transizione Ecologica dopo aver firmato il decreto interministeriale.

Come riporta l’Ansa: “decreto estende le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti, ovvero il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.”

Il decreto è stato firmato in questi minuti dal capo del Mef Daniele Franco e dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.