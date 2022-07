"Sincerità e ascolto": così il negoziatore dell'Arma ha aiutato l'uomo che minacciava di lanciarsi dal viadotto Soleri

"Chi negozia non comanda. Chi comanda non negozia".

"Mai dire no".

Sono, queste, due delle regole auree del negoziatore.

Una figura resa celebre dalle pellicole americane ma che, da una decina di anni, esiste anche in Italia, come specializzazione all'interno dell'Arma dei carabinieri. Ogni comando provinciale ne ha uno. Nei comandi più grandi possono essere due o anche tre.

Il ruolo del negoziatore della provincia di Cuneo è stato fondamentale, sabato scorso, durante l'intervento sul viadotto Soleri, dove un uomo minacciava di lanciarsi e togliersi la vita.

Formato da un paio d'anni, il negoziatore dell'Arma della Granda è un maresciallo di 50 anni. Sabato il suo primo, vero intervento in provincia. Una negoziazione difficile, durata oltre un'ora e mezza, nella quale ha dovuto entrare in empatia con l'uomo che minacciava di uccidersi, già oltre le barriere di protezione del ponte. Un gesto brusco e sarebbe volato giù. Una parola sbagliata e si sarebbe gettato.

"In queste situazioni non ci sono eroi - spiega il maresciallo. Siamo figure preparate e selezionatissime, affrontiamo percorsi nei quali veniamo valutati a livello psicologico e comportamentale. Veniamo formati dagli uomini del GIS, il Gruppo di Intervento speciale, le cosiddette teste di cuoio, i negoziatori di secondo livello. Gli scenari di intervento sono i tentativi di suicidio, i barricamenti domestici o quelli in cui uno o più criminali si asserragliano in qualche edificio tenendo in ostaggio persone come merce di scambio".

In provincia di Cuneo sono stati due gli interventi del negoziatore. L'ultimo sabato, il più difficile anche a livello umano per il maresciallo intervenuto. "Il nostro lavoro è per l'80 per cento fatto di ascolto. Non c'è retorica e non ci sono grandi doti oratorie. Quello che noi facciamo è primariamente essere sinceri, non mentire. Trovare il canale di dialogo, l'aggancio per entrare in empatia con questa persona. Non facciamo promesse che non possiamo mantenere. Ecco perché chi comanda non negozia, perché chi comanda può dire sì o no. Io, nella mia posizione, non posso, e quindi riesco a prendere tempo, a dire che inoltrerò la richiesta a chi può decidere. Non dico mai ascoltami, ma parliamo. Il mio scopo è aiutare la persona, distoglierla dall'intento. Servono sensibilità ed empatia, doti molto diffuse tra i carabinieri, che infatti, sabato, già avevano instaurato un rapporto con l'uomo che si voleva lanciare. Poi sono arrivato io, che ho competenze più specifiche, ma i miei colleghi del Nucleo Radiomobile avevano già fatto un ottimo lavoro", evidenzia.

Il negoziatore è in costante contatto con i colleghi del Gis. Ogni esperienza viene condivisa e diventa un caso di studio per tutta la rete, che conta circa 150 carabinieri in Italia. Si tratta di una figura che media tra chi è in crisi e chi comanda.

"Fondamentale, per chi negozia, è la sincerità. L'andare senza pregiudizi. Se si fanno promesse o si prendono impegni, questi vanno mantenuti. Non si mente mai in una negoziazione. Importanti sono le predisposizioni personali, all'empatia e al problem solving. A volte sono degli istanti a decidere l'esito di un intervento. Quello di sabato è stato molto toccante per me", spiega ancora.

Il colonnello Giuseppe Carubia, comandante provinciale dei carabinieri della Granda, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto dai suoi uomini, nessuno escluso. "E' stato un intervento molto lungo, dalle 21 circa si è protratto fino a dopo l'una di notte. Il negoziatore è intervenuto poco prima della mezzanotte, ma già prima i carabinieri del Nucleo Radiomobile avevano agito nel migliore dei modi. L'empatia è una caratteristica dei carabinieri, che da sempre intervengono in situazioni estreme, dove ci sono persone che minacciano di togliersi la vita e che, in fondo, stanno solo chiedendo un aiuto. Da una decina di anni c'è questa figura più tecnica e specializzata, che sabato ha dimostrato tutto il suo valore e la sua competenza. La soddisfazione più grande è stata quando ha desistito dalla volontà di farla finita e ha riscavalcato le barriere di protezione. Una vittoria per tutti. Queste persone cercano solo qualcuno che dia loro una ragione per restare attaccati alla vita. Senza mai barare".