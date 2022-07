Peste suina, Marello: "Per l'abbattimento dei cinghiali scenda in campo anche l'esercito"

E’ stata convocata per oggi una seduta di Consiglio regionale aperto sul tema della peste suina.

Il nodo problematico collegato a questa vicenda rimane quello del proliferare incontrollato di cinghiali che, oltre ad essere potenziale veicolo di trasmissione della peste negli allevamenti suini, compromette l’agricoltura e mette a rischio vite umane.

«Credo che su questa vicenda sia mancata, negli anni e a tutti i livelli, la volontà di affrontare la situazione come andava affrontata per svariati interessi», ha spiegato nel suo intervento il Consigliere Maurizio Marello.

«Due sono le soluzioni che si ravvisano: la costruzione di recinzioni nelle zone dell’alessandrino toccate dalla peste suina, sulla quale, vista la morfologia dei territori, ho qualche perplessità, e gli abbattimenti dei cinghiali» - ha proseguito Marello - «Per portare avanti gli abbattimenti è necessario il personale: cacciatori e guardie venatorie da soli non bastano di fronte ad una simile emergenza e non possono concluderli nei tempi necessari. Proprio sulla questione del personale per gli abbattimenti deve concentrarsi lo sforzo politico a livello locale e regionale prevedendo importanti risorse», ha concluso Marello.

«Vi è bisogno del supporto di tutti: se necessario su una vicenda di tale portata si coinvolga anche l’esercito per provare a risolvere il problema in tempi accettabili. Smettiamola in ogni caso con questo “scarica barile” tra forze politiche e tra Regioni e Stato: il problema della peste suina va affrontato con determinazione e con i giusti strumenti per evitare situazioni sempre più difficili da gestire».