“Piazza di Circo si conferma grande squadra capace di presentare Mondovì come una famiglia unita”

C’è chi ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso sfidando le leggi fisiche con le sue acrobazie, chi ha strappato un sorriso con una comicità garbata e originale, chi ha incantato con i tono delicati della poesia. Il risultato della quinta edizione del Festival Piazza di Circo, che si è svolto a Mondovì dal 10 al 17 luglio, è un racconto suddiviso in otto capitoli per altrettanti giorni di programmazione. Ogni capitolo racconta una compagnia e uno spettacolo a comporre il tessuto di una narrazione articolata e coinvolgente.

Spente le luci ed esaurita la programmazione, è tempo dei saluti e dei bilanci per il Festival annuale promosso dall’Associazione L’Albero del Macramè in collaborazione con la Fondazione Cirko Vertigo.

Quella appena conclusa è stata l’edizione delle prime volte: l’esordio dello chapiteau allestito dal Collettivo Teatro nelle Foglie a Breo, il coinvolgimento di più piazze contemporaneamente in un ideale abbraccio alla città, il primo viaggio oltre i confini europei con la partecipazione degli artisti della Compagnia Colokolo che hanno portato il pubblico nelle atmosfere del nord Africa regalando una serata coinvolgente ai tanti appartenenti alla comunità marocchina presente nel monregalese.

“Il risultato più grande – spiega il direttore artistico Marco Donda – è stato dimostrare che Mondovì ha le carte in regola per accogliere eventi di carattere internazionale. Il posizionamento dei palchi a Breo e Piazza ci ha consentito di superare la distanza fisica tra i quartieri, creando un collegamento tra il cuore della città e la collina e confermando il Festival come evento radicato nell’immaginario collettivo. Un risultato reso possibile grazie alle numerose collaborazioni, in primo luogo con il Comune che cinque anni fa ha creduto nel Festival e non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Per la qualità e l’originalità della sua proposta Piazza di Circo rientra tra i sette festival non competitivi d’Italia che vantano il sostegno triennale del Ministero della Cultura: una soddisfazione che condividiamo con i nostri partner, tra cui la Fondazione Cirko Vertigo, la Regione, la Fondazione Crc, il Banco Azzoaglio. Insieme formiamo una grande squadra che presenta Mondovì come un’unica famiglia”.

I numeri: otto giorni di programmazione, 18 spettacoli, tre piazze. E otto Compagnie internazionali coinvolte: Collettivo Teatro nelle Foglie, Igniferi, La Voie Ferrée, La Bete à Quatre, Madame Rebiné, Colokolo, Circo Zoé e Collettivo 6tu. Oltre a numerosi artisti che hanno dato vita ad esibizioni one man show, come Luca Regina e il suo attualissimo Ecocircus e i giovani neodiplomati dell’Accademia Cirko Vertigo. Il concorso Piazza Aperta ha, inoltre, mantenuto il filo conduttore della formazione e del sostegno alle nuove generazioni che continuerà con percorsi di creazione in Cascina Macramè nel nuovo Spazio6. “Abbiamo riscontrato un successo di pubblico – continua Donda - che ci ha accompagnato in ogni tappa di questo viaggio, in un crescendo culminato nel tutto esaurito dell’ultima sera, facendoci sentire con costanza ed entusiasmo il sostegno e il calore degli spettatori. Gli artisti si sono sentiti accolti e apprezzati non solo da una platea di livello, ma anche dalle strutture ricettive cittadine e dai tecnici che hanno assicurato al Festival una logistica di qualità. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito in vario modo a quest’edizione: dal confronto e dagli incontri sono emerse idee e spunti per il futuro. Stiamo già pensando alla prossima edizione”.

L’ assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì, Alessandro Terreno, presente alla serata conclusiva, ha dichiarato: “L’Albero del Macramè è riuscito a portare quest’evento ad un livello di eccellenza: ho visto crescere il Festival da cittadino e ho voluto essere qui oggi perché confido che la prosecuzione di tutte queste collaborazioni possa davvero contribuire a rendere Mondovì unica”.

Ma è solo un arrivederci. La magia non si esaurirà con il Festival e per tutti coloro che non vogliono rinunciare alla suggestione del circo si prepara un nuovo doppio appuntamento con altrettanti artisti del circo contemporaneo in occasione della Mostra dell’Artigianato: il 12 e il 15 agosto Mondovì tornerà ad accogliere esibizioni estemporanee ed ospiti sorprendenti a cura dell’Associazione L’Albero del Macramè. Per i nostalgici immagini e video del Festival saranno presto a disposizione sul sito internet dell’evento: www.piazzadicirco.it.

Per informazioni: mobile +39 347 8251804 – e-mail: piazzadicircoufficiostampa@gmail.com