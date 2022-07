Premio Giornalistico del Roero: monsignor Giuseppe Trucco si congratula con la giornalista Silvia Gullino

Bello scoprire come alcuni braidesi si facciano ambasciatori delle bellezze e dei tesori della città, scrivendone ogni giorno un pezzettino di storia.

Lo ha fatto sicuramente Silvia Gullino , che si è aggiudicata il XXXIV Premio Giornalistico del Roero, per i servizi sul mosaico di Rupnik , l’unico in Piemonte, del Santuario della Madonna dei Fiori.

“Ha colto la fede profonda di una terra povera, sobria, forte” , questa la motivazione del premio assegnato alla giornalista, per cui si è congratulato anche monsignor Giuseppe Trucco .

“Questo premio è di tutti quelli che vengono qui a pregare la Madonna e tornano a casa con i premi della pace e della consolazione. E, come tutti i premi, anche quelli spirituali si ottengono con lo sforzo di essere buoni cristiani e fedeli al Vangelo” , così il rettore del Santuario mariano.

I mosaici di Marko Ivan Rupnik evocano la sacralità della grande arte, lasciata in eredità dal compianto ex-rettore, don Sergio Boarino . Nel pronao del santuario nuovo, il direttore del Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti, ha regalato un’istantanea preziosa di una realtà, antica e sempre nuova.

Impossibile non lasciarsi prendere per mano da un’opera tanto grandiosa quanto profonda. Una catechesi permanente sulle Sacre Scritture, ma, soprattutto, uno spunto per la preghiera, pensando al miracolo dell’apparizione e alla prodigiosa fioritura invernale del pruno selvatico, che si registra dal lontano 1336.