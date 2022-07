"Volo a prenderti", parte da Mondovì il progetto di un cesto per far volare in mongolfiera anche i disabili

Sembra uno degli indovinelli del Cappellaio Matto di Alice, invece è l'inizio di una storia solidale, bella, autentica e che ha come obiettivo quello di spiccare il volo, o meglio, far solcare i cieli in mongolfiera anche a chi, senza uno speciale cesto, non potrebbe.

Chi la conosce, nel monregalese e non solo, sa che Carla ama lavorare all'uncinetto e donare sorrisi con i suoi lavori, lo aveva fatto per la casa di riposo e altre iniziative, ma ora è tempo di sognare in grande.

"A colpi di uncinetto vogliamo far galleggiare in aria chi, senza un cesto speciale, non potrebbe provare l'emozione di un volo in mongolfiera" - racconta LaCrazyC - "un'iniziativa sociale che unisce la mia passione per l'uncinetto, al mio impegno con Discesa Liberi e quello per le mongolfiere."

L'iniziativa prevede di creare tante presine, fatte a mano, che possano spiccare il volo in tutta Italia per contribuire all’acquisto di un cesto attrezzato per far volare in mongolfiera le persone con disabilità.