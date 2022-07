Racconigi Cycling Team: Camilla Marzanati quinta a Breganze

Brillante 'top five' conquistata dal Racconigi Cycling Team nell'edizione numero sette del “Memorial Franco Basso”, abbinata alla prima edizione del “Memorial Luigi Lievore”, andata in scena sulle strade venete di Breganze, in provincia di Vicenza.

Ad occupare la quinta piazza di giornata ci ha pensato la piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati, due volte maglia tricolore ai “Campionati Italiani su Pista Donne Junior”.

Le atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori si sono sfidate sulla distanza di 78 chilometri, caratterizzati da un circuito di 6000 metri, ripetuto per 11 volte, e da una tornata più ampia, lunga 12,5 chilometri, affrontata una volta. A cinque giri dal termine un drappello di tredici atlete, tra cui Camilla Marzanati, ha salutato la scomoda compagnia delle avversarie involandosi verso il traguardo. Sull'ultima asperità di giornata l'under primo anno Chiara Reghini ha distanziando le rivali, andando a cogliere in perfetta solitudine il successo, mentre l'atleta di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo si è giocata allo sprint il secondo gradino del podio, cogliendo una più che positiva quinta piazza.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “MEMORIAL FRANCO BASSO - MEMORIAL LUIGI LIEVORE” A BREGANZE (VI):

1) Reghini Chiara (Breganze Cicloclub 96 - Team Wilier Chiara Pierobon) Km 78 in 2h11'02'' alla media di 35,716 Km/h

2) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile) a 17''

3) Cornale Caterina (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

4) Miotto Giulia (Breganze - Millenium)

5) Marzanati Camilla (Racconigi Cycling Team)

6) Pavesi Marta (Valcar - Travel & Service)

7) Foligno Alessia (Team Lady Zuliani)

8) Brugnera Alice (Breganze - Millenium)

9) Pepoli Sara (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

10) Caudera Beatrice (Team Gauss - Fiorin) a 53''