Nel pomeriggio di oggi, martedì 19 luglio, la Fondovalle Tanaro è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un'auto in fiamme.

L'allarme è scattato verso le 18.30, sul posto per domare il rogo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Alba e Bra che al momento stanno rientrando.