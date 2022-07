Fermato con un chilo di cocaina e otto mila euro. Arrestato un 20enne nell'albese

I Carabinieri delle Stazioni di Cortemilia e di Alba hanno tratto in arresto un ragazzo di 20 anni di origine albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane si trovava nei pressi dei giardini pubblici di strada Rorine di Alba quando, vista una pattuglia dei Carabinieri che si apprestava a controllarlo, ha tentato una fuga repentina venendo fermato dai militari dopo un breve inseguimento a piedi. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una dozzina di dosi preconfezionate di una sostanza, successivamente appurata essere cocaina, e di diverse centinaia di euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

In ragione di quanto emerso, il controllo è stato esteso anche all’abitazione ove il giovane dimorava; lì i militari hanno trovato e sequestrato quasi 1 kg di cocaina allo stato puro ancora da tagliare, che si è stimato al dettaglio avrebbe potuto fruttare sino a 180.000 euro, oltre a denaro contante per più di 8.000 euro, bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento.

Il giovane, condotto in caserma per gli accertamenti del caso, è risultato presente nel territorio nazionale solo da pochi giorni ospite di alcuni connazionali e non gravato da precedenti specifici.

Il ragazzo è stato pertanto arrestato per la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto in carcere.

In relazione al presente procedimento penale, si tiene a precisare che le indagini sono in corso di sviluppo, potendo emergere in futuro elementi di segno contrario rispetto a quelli sino ad ora raccolti, a favore quindi degli indagati, da presumersi innocenti sino a quando non sia pronunciata sentenza di condanna definitiva.