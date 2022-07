Bus Company affronta la crisi idrica: lavaggio green e senz’acqua per i suoi 400 autobus

Bus Company, azienda leader nel trasporto pubblico del Piemonte, ha deciso di instaurare una partnership con il marchio Wash4Green per la pulizia dei suoi veicoli.

“In un periodo come quello attuale, dove la crisi idrica è uno dei problemi più importanti a livello globale, è necessario trovare delle risposte adeguate e urgenti. Per la pulizia di un autobus servono in media 700 litri di acqua, con un risparmio globale relativo alla nostra flotta di 400 autobus che può arrivare fino a 280 mila litri di acqua risparmiati”, afferma Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company. “Abbiamo dunque deciso di limitare il lavaggio esterno degli autobus per fare la nostra parte e sprecare meno acqua possibile, consci del fatto che in questo momento è meglio avere una flotta che esteticamente è leggermente più sporca ma portando avanti dei valori di rispetto ambientale che da sempre ci contraddistinguono”.

Wash4Green è un servizio che si sta distinguendo per il lavaggio a secco di veicoli relativi a flotte aziendali, concessionarie e dealer, con l’utilizzo esclusivo di prodotti green e senza l’utilizzo di acqua.

“Una soluzione necessaria e in prima linea per affrontare il problema dello spreco di acqua, dinanzi al quale non si può certamente chiudere gli occhi, ma anzi bisogna agire in prima persona”, conferma Filippo Beltrani, ad di Wash4Green.

Ancora una volta, dunque, Bus Company si rivela interessata e coinvolta nell’affrontare situazioni di emergenza, con lo sguardo al futuro del pianeta e promuovendo un’idea di mobilità economicamente ed ecologicamente sostenibile.