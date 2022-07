Come scegliere l’outfit giusto per le serate estive

Vi state preparando alle vacanze o all’estate in generale e dovete scegliere quali outfit indossare? Ebbene sì, come il gentil sesso anche gli uomini passano ore in bagno e davanti allo specchio domandandosi se “vanno bene vestiti così”. In questo articolo parliamo delle occasioni in cui bisogna vestirsi eleganti e quelle in cui invece va bene un outfit sportivo.

Outfit elegante

Durante l’estate sono molte le occasioni che richiedono un abbigliamento elegante che deve essere pensato nei minimi dettagli. Tra giornate di matrimoni, lauree di parenti o amici e una cena in un bel ristorante stellato con la tua metà, devi preparare l’armadio ad ogni eventualità. Nelle prossime righe vi diamo alcuni suggerimenti per scegliere un outfit ricercato che sia adatto all’evento elegante a cui dovete partecipare.

Pantaloni

Una regola per gli uomini da seguire sempre quando si tratta di eleganza è il pantalone lungo, da cui proprio non ci si può discostare. E no, non parliamo dei jeans, magari addirittura strappati, che vanno tanto di moda adesso, ma di un pantalone vero e proprio.

Potete scegliere di far cucire il capo su misura da una sarta se si tratta di un evento davvero unico, come il matrimonio di un parente molto stretto a cui siete particolarmente legati e per cui magari siete anche testimone, oppure, se non volete affrontare una spesa troppo elevata, optare per un paio di pantaloni in tessuto. Per quanto riguarda i colori, le scelte più eleganti in assoluto prevedono due tonalità principali: il blu, più adatto a matrimoni, lauree e proposte di matrimonio, o il beige, un po’ più giovanile ma che rimane comunque elegante e va bene in caso di una laurea, di un compleanno importante o di una cena al mare.

Avete paura di morire di caldo con i pantaloni lunghi? Probabilmente succederà, ma non potete sottrarvi alla pena. Ciò che invece potete controllare è il tessuto con cui sono realizzati i pantaloni. Quindi, evitate il sintetico e prediligete il cotone, molto leggero e fresco adatto all’estate. Infine, per non fare brutta figura, prestate attenzione ai dettagli: se ad esempio il pantalone è troppo lungo o vi fa difetto sul cavallo, portatelo dalla sarta che farà le dovute modifiche in base alla vostra fisicità.

Camicia

Ovviamente, per un’occasione tra quelle sopra descritte non potrete mai pensare di indossare una semplice maglietta. L’unica scelta possibile è la camicia, da abbinare in base al colore dei pantaloni e, anche per questa, da preferire un cotone leggero che sia traspirante e vi permetta di non soffrire troppo il caldo.

Outfit sportivo

Oltre alle serate elegante, in estate ti aspetta anche tanto divertimento con gli amici e le amiche, o magari con la ragazza che ti piace e che vuoi conquistare. Ovviamente, se si tratta di una serata più tranquilla e informale, dovrai cambiare totalmente tipo di outfit, senza però mettere da parte lo stile.

Vestirsi per una cena in pizzeria, un gelato in centro o un aperitivo con vista non è molto difficile e ti permette sicuramente di spaziare di più e seguire il tuo stile personale.

Pantaloni

Per quanto riguarda i pantaloni, stavolta potrete evitare di soffrire troppo il caldo e optare per un modello corto, ma pur sempre elegante, come quelli proposti da Kosmos Store. In questo modo manterrete un approccio casual alla serata senza esagerare e potrete anche sentirvi più a vostro agio se amate l’abbigliamento sportivo.

T-shirt

Dimenticate le camicie che vi fanno sudare sotto il sole e riprendete le vostre amate t-shirt con stampe o a tinta unita, l’importante è che vi rispecchino e che siano abbinate al pantaloncino scelto. Sempre per evitare di sentire troppo caldo, optate per magliette in cotone leggero e diffidate della microfibra che non lascia traspirare la pelle.