FAE: la solida realtà che offre macchinari all’avanguardia per il forestale, l’agricoltura e le costruzioni

Quella di FAE, realtà italiana attiva dal 1989, è una proposta concepita per rispondere alle necessità di diversi settori produttivi: da quello delle lavorazioni forestali a quello agricolo, passando per quello stradale e lo sminamento. Testate per trattori, minipale, escavatori, veicoli speciali o veicoli cingolati completi. Con una gamma composta da più di 90 prodotti e 400 modelli, l’azienda rappresenta un vero e proprio punto di riferimento a livello mondiale nella progettazione e produzione di macchinari professionali.

I prodotti sono navigabili all’interno delle pagine di fae-group.com. Il portale presenta un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo, suddivisa in diverse sezioni. Per ciò che riguarda le testate, si incontrano frese forestali, fresaceppi, frantumasassi, stabilizzatrici e testate multifunzione, e moltissimi modelli di trincia forestale.

Tra i modelli più recenti nella gamma dei veicoli cingolati si può citare il veicolo cingolato radiocomandato compatto RCU-55. Progettato per lavorare in terreni con pendenze elevate o di difficile accesso, garantisce la massima sicurezza per l’operatore e un’eccellente efficienza operativa.

Per scoprire le specifiche tecniche di un articolo è sufficiente consultare la scheda descrittiva, che include fotografie, video e indicazioni sull’utilizzo. Per avere maggiori informazioni o un’offerta dedicata, è possibile compilare il form online e si riceverà un riscontro in breve tempo.

Per la realizzazione di macchinari e accessori vengono sfruttati esclusivamente materiali di prima scelta e tecnologie all’avanguardia. Non a caso, ogni prodotto FAE nasce per fare la differenza, come dice lo slogan aziendale.

Un team dedicato è sempre pronto ad affiancare il rivenditore nella fase post-vendita. Anche grazie all’immediatezza e praticità della nuova piattaforma online FAE Support, a disposizione dei concessionari autorizzati dell’azienda.

Dal punto di vista organizzativo FAE può contare, oltre alla Sede Centrale in Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino, su sei filiali commerciali e un network di rivenditori che le permettono di commercializzare i propri prodotti in tutto in mondo.