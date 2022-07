I gadget aziendali, la brand awareness e la Piramide di Aaker

I gadget aziendali possono facilmente diventare un'idea low cost di successo, per la fidelizzazione e per il branding di un'impresa.

Ora come ora il web ha conquistato le attenzioni di tutti. Si pensa (a torto) che il canale online sia l'unico utile per promuovere il marchio e i prodotti di un'azienda, o per aumentare il posizionamento del brand nella cosiddetta Piramide di Aaker (ovvero la scala di preferenze nella mente del consumatore).

In realtà anche i gadget aziendali possono dare un importante contributo in questo processo, quindi è bene scoprire un approfondimento sul tema.

L'importanza dei gadget aziendali

Innanzitutto occorre dare una definizione di gadget aziendale. Nello specifico, si parla di oggetti personalizzati e concessi in regalo ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori e alle persone che visitano lo stand dell'azienda in occasione di fiere ed altri eventi.

La lista dei possibili gadget è enorme, quasi infinita, e può comprendere articoli di diversa natura come le borse in tela, gli ombrelli, le tazze e molto altro ancora. Chi desidera ad esempio un oggetto utile ma poco costoso, può trovare una vasta gamma di penne personalizzate visitando gli e-shop di settore, e richiedere la personalizzazione del proprio logo tramite tecniche come il laser o la tampografia.

In che modo i gadget aziendali contribuiscono al successo di un'impresa? Per prima cosa si tratta di regali graditi, e soprattutto gratuiti, che possono portare un cliente verso la fidelizzazione, o un potenziale cliente verso la conversione. Sono veicoli di branding, ma possono anche aiutare i dipendenti a sentirsi apprezzati, cosa che li spingerà verso un miglioramento delle proprie performance lavorative.

Inoltre, aiutano a fidelizzare i dipendenti migliori, così da evitare che possano riflettere sulla possibilità di "accasarsi" in un'azienda competitor. Da qualsiasi punto di vista lo si guardi, il gadget aziendale partecipa in modo massiccio alla costruzione del successo di un'impresa.

La brand awareness e la Piramide di Aaker

I gadget aziendali personalizzati partecipano anche alla scalata di un marchio lungo i vari gradini della Piramide di Aaker, necessaria per aumentare la brand awareness .

La suddetta piramide prevede 4 livelli distinti: il più basso (la base) rappresenta la posizione 0, ovvero quando il marchio appare sconosciuto ad un consumatore. Più si sale di livello, più aumenta la conoscenza e l'attaccamento dell'utente ad un certo brand, fino ad arrivare al cosiddetto "top of mind". La Piramide di Aaker altro non è che uno strumento utile per calcolare la brand awareness di un'azienda, in quanto indice della notorietà di marca.

Ci sono diverse strategie per salire di livello, legate sostanzialmente al marketing multicanale. Si può ad esempio investire nella propria presenza online, raccogliendo consensi sul web e sui social più utilizzati, oppure si può puntare sul marketing classico, dai già citati gadget alla pubblicità in televisione e in radio.

Sebbene sia quasi impossibile raggiungere il livello top of mind (appannaggio delle multinazionali), la scalata della piramide consente comunque di diventare una delle primissime alternative nella mente del consumatore. In questo modo, quando dovrà effettuare o ripetere un acquisto, penserà proprio a noi.