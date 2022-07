Pyongyang ha ufficialmente riconosciuto Lugansk e Donetsk, Kiev protesta

La Corea del Nord ha comunicato il suo riconoscimento ufficiale delle Repubbliche Popolari di Donetsk e di Lugansk. Dopo la Russia a febbraio e la Siria a giugno, ora sono tre i Paesi al mondo che accettano formalmente la loro sovranità, anche se ci sarebbero pure due Stati a riconoscimento limitato, l’Abcasia e l’Ossezia del Sud. L’Ucraina non ci sta e ha subito detto di aver tagliato le relazioni diplomatiche con Pyongyang. Inoltre minaccia Mosca, col suo ministro degli Esteri Dmytro Kuleba che dice che adesso anche la Russia si ritroverà isolata proprio come la Corea del Nord. Sulla scena politica ucraina però c’è anche chi cerca di non dare troppa importanza alla mossa nordcoreana: l’ex ambasciatore di Kiev a Vienna Olexander Scherba ha dichiarato di essere sorpreso della rottura delle relazioni con la Nord Corea, perché in vent’anni di carriera non si era mai accorto che esistessero. E come riferisce il sito Strumenti Politici, anche il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto parole meno formali del solito, perché ha evidenziato quella che ha chiamato la “crudele ironia” nell’aver appreso la notizia proprio dopo aver partecipato, seppure online, alla conferenza “Asian leadership” di Seul. E per il resto, Zelensky ha detto che non valeva la pena commentare la decisione di Kim Jong-un. Quest’ultimo, comunque, potrebbe aver compiuto questo gesto nell’ottica dello scontro con Washington. Dopo i fallimenti in politica estera e le continue gaffe, e con l’avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, Joe Biden non ha affatto bisogno di altri problemi né in Europa né tanto meno in Asia orientale: dunque a Kim conveniva attirare l’attenzione per avere una posizione di forza nel caso si apra un dialogo o anche solo delle concessioni su determinate questioni, come già avvenuto in passato dopo aver mostrato i muscoli con i test missilistici.