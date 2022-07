Qualità o quantità dei giochi nella scelta di un casinò?

Sicuramente l'eterno dilemma tra qualità o quantità è uno di quegli interrogativi che, da quando si ha memoria, coinvolge l'uomo in ogni aspetto della propria vita. Può capitare dunque sia nel caso della ristorazione, all you can eat oppure tavola calda stellata, di quello che si vuole vedere su schermo, serie TV da vedere in binge watching oppure film d'autore, e così via. Effettivamente la lista è davvero lunga e, in più, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Ma non preoccupatevi perché tale “dubbio” è destinato inevitabilmente a riverberarsi ancora ed ancora nella vita delle persone di tutti i giorni, incluse quelle dei giocatori d'azzardo che sono sempre alla ricerca dei migliori casino online dove fare le proprie puntate e scommesse in totale sicurezza. Del resto, è sempre di denaro che si sta parlando! Ma andiamo avanti.

Non è infatti un caso se, anche nel mondo del gambling online, tale dualismo continua a ripetersi sotto forma di domanda. E, badate bene, che si tratta sempre di una domanda che si pongono sia i giocatori d'azzardo più navigati che quelli più nuovi e perciò inesperti. Vediamo dunque di capire bene le motivazioni di queste due tipologie di scelte.

La qualità, ovvero quando “less is more”

Naturalmente la migliore qualità è come una sorta di “punto d'approdo” verso il quale tutti i giocatori tendono inevitabilmente a dirigersi. Si prediligono dunque meno giochi, ma quei pochi che ci sono devono avere determinate caratteristiche che spingano gli utenti ad ignorarne il numero esiguo.

Si va dunque subito a ricercare una migliore qualità grafica, un certo equilibrio tra bonus e depositi, l'accessibilità da mobile (smartphone e tablet nello specifico anche quando è in forma di app), se prevede o meno la possibilità di impiegare la tecnologia VR per alcune partite più immersive e/o realistiche e così via.

La quantità, cioè quando “più è e meglio è”

Di tutt'altro avviso è, invece, chi predilige la quantità. Magari la qualità può anche passare in secondo piano, ma quello che non possono assolutamente mancare sono i numeri complessivi! Perciò si potrà passare sopra sul fatto che, magari, uno o più giochi si ripetono in salse simili, ma almeno sono sempre più titoli dove si andrà a sfidare la dea bendata.

Ciò che si valuta di più in questo caso, dunque, è la possibilità di avere praticamente l'imbarazzo della scelta. Se qualche gioco non è all'altezza del precedente, pazienza, poiché ce ne sono sempre altri da provare.

In conclusione, che cosa è meglio tra le due? La qualità oppure la quantità?

Come facilmente prevedibile, e citando un vecchio adagio, “la virtù sta sempre nel mezzo” perciò il consiglio spassionato che si può dare ai giocatori è quello di trovare un portale, o anche un'app, con il giusto rapporto tra qualità e quantità. Poi, ovviamente, la scelta finale sta al giocatore, ma aspettate ancora un momento.

Un altro consiglio importantissimo, infatti, è poi quello di rivolgersi, se si vuole giocare, ad app e portali certificati e giocare sempre con la giusta moderazione!