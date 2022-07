Alla Casa del Quartiere Donatello degustazione di 'Mescia: pasta fresca integranteì

Ultimi appuntamenti nell’ambito della rassegna estiva Habibi Donatello: eventi aggregativi, spettacoli e cene della Casa del Quartiere Donatello, grazie al contributo del Ministero del Lavoro e della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Sabato 30 luglio sarà possibile degustare in anteprima i “Mescia: pasta fresca integrante”, prodotti dalla cooperativa Momo. Dalle ore 19,30 i ravioli al plin prodotti in Valle Stura saranno i protagonisti dell’apericena che animerà gli spazi della Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni.

Un’occasione unica per assaggiare la pasta fresca integrante, in produzione da alcuni mesi e prossima al lancio nelle locande e nei ristoranti del territorio. Un prodotto artigianale che unisce tradizioni, competenze e materie prime di eccellenza: mescoliamo formazione e opportunità di inserimento lavorativo con la riscoperta del territorio e la valorizzazione di prodotti locali attraverso la produzione della pasta fresca per fondere ricette della tradizione piemontese con sapori del mondo.





Il tutto accompagnato da buona musica a cura del duo formato da Alessandro Carpentieri (voce) e Jacopo Porrini (chitarra).



L’evento comincerà alle 19:30 e si svolgerà presso il cortile della Casa del Quartiere Donatello, in caso di maltempo si useranno le sale al chiuso.

Per la cena è necessario prenotarsi tramite il form online, reperibile sulle pagine social, sui volantini, in fondo all’articolo, oppure chiamando lo 0171697649 o passando in segreteria della Casa del Quartiere Donatello nei seguenti orari:



- martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:00, mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 e venerdì dalle 14:00 alle 15:00.