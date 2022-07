Cuneo torna ad ospitare il Festival del Luoghi Comuni, tra colori e punti di vista

Torna a Cuneo, da venerdì 7 a martedì 11 ottobre, il Festival dei Luoghi Comuni, per la sua quarta edizione. Con la supervisione scientifica di Paola Dubini, economista e docente dell'Università Bocconi, e curata da Marco Aime, antropologo, insieme a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, l'edizione 2022 torna con un nuovo tema, declinato in tre parole chiave: Città, colori e punti di vista.

L’idea alla base del tema è che la nostra conoscenza delle città e dei colori sia spesso cristallizzata in immaginari, luoghi iconici e personaggi che li immobilizzano dandone una lettura statica, derivante da un unico punto di vista. Città e colori, tuttavia, sono mondi incredibilmente più complessi e necessitano, per essere compresi, non di una, ma di più chiavi di lettura.



Anticipazioni sul programma

Ad animare l'edizione 2022 saranno molti incontri, dibattiti, letture, laboratori e appuntamenti performativi. Tra le tante proposte che costituiranno il programma: un incontro dedicato alle città fantastiche di Topolinia e Paperopoli - Città di Paperi, Topi e non solo, a cura di Blasco Pisapia, illustratore e fumettista, e Alessandro Sisti, sceneggiatore, giornalista e curatore editoriale, in collaborazione con Panini; e poi, un Viaggio tra le città della Siria. Nuove e vecchie élites tra conflitto, ricostruzione e società civile, con Lorenzo Trombetta, corrispondente da Beirut per l’ANSA e per Limes, e Niccolò Locatelli, coordinatore del sito di Limes dal 2014, che ci racconteranno il Medio Oriente, in un incontro in collaborazione con Limes; Camminando per Baghdad, con Marta Bellingreri, giornalista e ricercatrice esperta di Paesi mediorientali.



Non solo incontri, ma anche laboratori per famiglie e bambini, come Storie egizie a colori, realizzati dagli egittologi del Museo Egizio di Torino presso il nuovo Rondò dei Talenti della Fondazione CRC. Tra le mostre, sarà possibile visitare a Palazzo Samone la personale dell'artista digitale Pierpaolo Rovero, con oltre sessanta ritratti di agglomerati urbani di tutto il mondo.



Il programma completo della IV edizione sarà reso noto a settembre. Hanno già confermato il loro ritorno al Festival anche Laura Canali, cartografa e geopoeta; Massimo Germini, chitarrista e compositore; Marina Lalovic, giornalista serba che collabora con RaiNews24 e Radio3Rai; Federico Petroni, analista geopolitico di Limes.



Confermate inoltre le collaborazioni con Limes, Museo Egizio di Torino, “Red & Yellow Campus” dei Musei Ferrari, Panini Comics, “Off Topic” di Radio 24.