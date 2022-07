Dopo due anni di pausa, l'edizione 2022 della "Corsa dei 400" a Murazzo sarà dedicata a padre Dario Falcone

Torna, dopo due anni di sospensione per pandemia, la non competitiva "Corsa dei 400" in frazione Murazzo di Fossano. L'appuntamento per l'undicesima edizione è per mercoledì 3 agosto in piazza della Chiesa.

Le iscrizioni sono previste a partire dalle ore 18 dello stesso giorno, mentre le partenze saranno scaglionate: alle ore 19 partirà la corsa dei ragazzi,

venti minuti più tardi la camminata degli adulti e la corsa podistica adulti avrà luogo alle 19,30.

Il costo di partecipazione per la sola corsa è di 2 euro, mentre chi vorrà fermarsi anche alla cena successiva avrà una quota di iscrizione di sette euro; per i ragazzi da 4 a 14 anni il costo completo sarà di 3 euro.

Come nelle edizioni precedenti, il percorso è di 7 chilometri costellato di salite e discese. L'organizzazione e la gestione sono affidate all'associazione sportiva dilettantistica Sportification di Fossano, che ha previsto spogliatoi e docce disponibili in loco per tutti i partecipanti e servizio medico garantito con ambulanza, grazie al sempre presente contributo della Cassa di Risparmio di Fossano.

Parte del ricavato verrà destinato a "Estate Ragazzi Murazzo" .

Verranno premiate le prime tre Società più numerose e tutti i ragazzi riceveranno una sorpresa.

L'edizione 2022 è stata dedicata a Padre Dario Falcone, già parroco di Murazzo, scomparso nel marzo del 2020. Classe 1938 e sacerdote dal 1963, Falcone ha svolto attività missionaria in Francia, Belgio, Costa d'Avorio e Nigeria. Dopo più di venti anni passati in Argentina, era tornato in Italia, dove, dal 2008, è stato sacerdote a Murazzo di Fossano.