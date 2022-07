Beppe Fenoglio 22: dal 22 al 24 luglio spettacolo teatrale e tour cinematografico

Dopo il successo de “La ballata del vecchio marinaio” e de “La sposa bambina” proseguono gli appuntamenti teatrali nei piccoli borghi dell’Alta Langa con la compagnia bergamasca Teatro Caverna che propone una serie di spettacoli e un workshop dedicati a Fenoglio proprio dove sono stati ambientati i suoi scritti. Venerdì 22 luglio alle ore 21 in Piazza Emilio Canonica a San Benedetto Belbo sarà la volta della prima assoluta dello spettacolo teatrale “Per me era Beppe” (appuntamento organizzato dal Comune di San Benedetto Belbo e Circolo ACLI Agrifoglio) che replicherà il 29 luglio a Paroldo, il primo agosto a Calamandrana e il 9 agosto a Lequio Berria. L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito. Tutti gli amanti dello scrittore albese e gli appassionati di teatro potranno cimentarsi nel laboratorio teatrale intensivo “Over the rainbow” tenuto dal Teatro Caverna dal 29 agosto al 3 settembre a San Benedetto Belbo (informazioni dettagliate su www.teatrocaverna.it)



Il mese di luglio è dedicato anche al cinema e al suo stretto rapporto con le tematiche fenogliane.

Dopo tre tappe dedicate a questo tema del tour cittadino “Tra le righe di Fenoglio” che dallo scorso marzo attira tanti appassionati nelle domeniche albesi sabato 23 e domenica 24 luglio ci si sposta in collina.



In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, Film Commission Torino Piemonte e Associazione Turismo in Langa, il Centro Studi Beppe Fenoglio propone due tour guidati cinematografici per portare i visitatori sui luoghi narrati nel film “Il partigiano Johnny”.

I tour in pullman, con partenza e ritorno da Torino oppure da Alba, saranno un viaggio tra i luoghi delle riprese, nella splendida cornice delle Langhe e del territorio circostante, in compagnia di una guida di eccezione, il regista Guido Chiesa che sarà testimone e narratore delle attività e ripercorrerà il “percorso” che ha portato dal testo fenogliano alla costruzione della sceneggiatura. Collegando Torino, Alba e le Langhe, i visitatori avranno la possibilità di visitare i veri luoghi delle riprese: un’occasione unica non solo di visitare i luoghi e le scenografie che fanno da sfondo al film, ma anche percorsi letterari a partire dal testo originale fenogliano “Il partigiano Johnny” si porrà infatti l’attenzione sugli elementi che hanno ispirato il regista durante la costruzione della sceneggiatura dell’omonimo film e che lo hanno reso così celebre.



L’iniziativa rientra nel progetto Atlas Fenoglio. Un’identità letteraria per un nuovo secolo, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona (pranzo incluso) e il programma prevede la partenza in pullman alle ore 8.30 dalla Stazione di Torino Porta Nuova, uno spostamento tra Alba, le Langhe e il territorio circostante durante la giornata per la visita dei luoghi fenogliani inclusi nel film e ritorno a Torino previsto entro le ore 18:30. È inoltre prevista anche la partenza da Alba alle ore 9.45 da Piazza Monsignor Grassi con rientro nella medesima piazza. Per prenotare è necessario compilare il form dedicato sul sito www.beppefenoglio22.it.



PER INFORMAZIONI

Centro Studi Beppe Fenoglio - www.beppefenoglio22.it

centenario@centrostudibeppefenoglio.it - tel. 0173 364623



Comune di Alba, Assessorato ai Servizi Culturali- www.comune.alba.cn.it

cultura@comune.alba.cn.it – tel. 0173 292346



Facebook https://www.facebook.com/CentroBeppeFenoglio

Instagram @beppefenoglio22

sito www.beppefenoglio22.it

hashtag ufficiale dell’evento #beppefenoglio22