“Presenze umane /Nudità aeree”, l'opera di Filllia torna visibile a Cuneo dopo il restauro

Da questo mese è nuovamente visibile in una delle sale al primo piano del percorso museale cuneese il dipinto a doppia faccia di Luigi Colombo, in arte Fillia, intitolato “Presenze umane /Nudità aeree”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al restauro dell’opera realizzato dalla dott.ssa cuneese Sara Bozzato, che ha scelto di risanare la non semplice tela quale lavoro di tesi a conclusione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

Nel febbraio 2018 la Citta di Cuneo aveva infatti stipulato una convenzione con il prestigioso centro di restauro per attivare collaborazioni che consentissero di sviluppare congiuntamente programmi interdisciplinari di formazione, ricerca, documentazione e restauro, volti a supportare e potenziare le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico presente sul territorio di riferimento.

Stante queste premesse, e valutato lo stato di conservazione dell’opera di Luigi Colombo facente parte delle collezioni civiche cuneesi, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Province di Alessandria, Asti e Cuneo aveva autorizzato che la stessa, nel settembre 2019 venisse trasferita presso i laboratori di restauro del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, in quanto messa a disposizione nell’ambito delle attività formative del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

In questo modo non soltanto l’opera, che presentava non pochi segni di degrado, è stata restaurata rendendo nuovamente apprezzabile l’originale cifra artistica del suo autore, ma è anche stato ideato un sistema di affissione doppio, che consente di apprezzare, in alternanza, le due “facce” del quadro.

«Grazie alla convenzione in essere fra il Comune di Cuneo e il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale è ora visibile un intervento di restauro perfettamente riuscito, che restituisce alla città il dipinto di uno dei maestri del Futurismo, Luigi Colombo in arte Fillia, di cui sono apprezzabili in Municipio altre tre opere, al primo piano nella cosiddetta galleria del Sindaco. Il quadro ora esposto in museo è visibile accanto all’opera di Carlo Berlia, anch’essa donata all’istituzione museale e raffigurante il Complesso Monumentale di San Francesco. La tela inoltre è allestita quasi ad introdurre la nuova sala dedicata ai prestigiosi lavori donati al Museo da Guido Strazza, a seguito della conclusione della bella mostra ospitata a giugno a Palazzo Samone. Si documenta così l’importanza delle collezioni di arte moderna e contemporanea che stanno arricchendo i percorsi museali, attraverso un progetto di inclusione di nuovi pubblici.» - afferma Cristina Clerico, Assessora alla Cultura.

