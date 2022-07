"La chiamerò sindaco e non sindaca, perché proprio non mi piace": le parole in Consiglio di Beppe Lauria scatenano l'ira del Comitato Cuneo Possibile

Ad aprire il dibattito del primo consiglio comunale dell’era Patrizia Manassero non poteva che essere l’ex candidato sindaco Beppe Lauria , che non ha avuto alcun problema ad ammettere che la sua è stata “una sconfitta a tutto campo”, elencando poi, non privo della solita ironia che lo contraddistingue, quelli che secondo lui sono stati , invece, dei “veri e propri successi” da parte degli altri candidati battuti dalla Manassero: da Civallero a Boselli, dalla Toselli alla meteora Juan Carlos Cid Esposito, anche un po’ “sbeffeggiato” da Lauria.

Ma, si sa, il Beppe cittadino è noto per essere “non politicamente corretto”, e già al primo giorno di scuola ha fatto arrabbiare parecchie persone.

In particolare quelli del Comitato Cuneo Possibile, che hanno inviato immediatamente una nota ai giornali attaccando una sua frase pronuniciata mentre si rivolgeva alla Manassero: "La chiamerò sempre Signor Sindaco, e non Signora Sindaca, perché proprio non mi piace".

Apriti cielo: “Così facendo Lauria ha messo in scena la pubblica e sottile delegittimazione di una donna al potere – dicono quelli di Cuneo Possibile -, e lo ha fatto in modo subdolo, giocando intorno a una scelta lessicale e tirando in ballo i suoi gusti personali”.

I promotori definiscono le parole di Lauria “il lato peggiore del maschilismo e del patriarcato, che purtroppo trovano ancora ampia cittadinanza nel nostro Paese”.

A dire la verità, in aula il suo intervento non ha suscitato alcuna particolare emozione. Anzi, addirittura qualche approvazione di alcuni colleghi, un paio di sorrisetti sulle labbra di altre colleghe e l’ascolto impassibile della stessa Patrizia Manassero. “Dispiace prendere atto che le parole di Lauria non abbiano creato immediatamente una qualche forma di palese disapprovazione tra i consiglieri e le consigliere presenti, né nella Sindaca Manassero – attaccano invece i rappresentanti del Comitato -, che pur avendone pieno diritto ha scelto di non replicare nel merito”.

Certo è che il sindaco, pardon la Sindaca, in questo momento ha di fronte una legislatura con qualche grattacapo di troppo e magari non previsto. Probabilmente Patrizia Manassero ha semplicemente non dato troppo peso alle parole di Lauria.

“Qualcuno dirà infatti che ci sono problemi più importanti di cui occuparci – ribatte il Comitato Cuneo Possibile -, che la sua scelta è stata non rispondere alle provocazioni e che noin dovremmo pensare a chi non ha un lavoro, a chi non arriva a fine del mese, a chi non ha una casa.

Noi rispondiamo che maschilismo e patriarcato sono un problema enorme, molto più grande di quanto siamo stati abituati a pensare, e che nel 2022 dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ammettere che una svolta culturale e politica netta sul ruolo delle donne nella nostra società non può più essere rimandata”.

Con una considerazione finale: “Chiediamo alla Sindaca e alle consigliere e ai consiglieri cuneesi di non minimizzare, di non voltarsi dall'altra parte. Siamo consapevoli che la strada è in salita, ma abbiamo la certezza che la neosindaca Manassero e il consiglio comunale accoglieranno costruttivamente questo nostro intervento”.

Non c’è pace per Patrizia Manassero: prima Pittari, ieri Dalmasso. La questione sindaco/Sindaca mancava.