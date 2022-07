RETROSCENA - Dopo le dimissioni dal Consiglio, in predicato per Davide Dalmasso la presidenza dell’ACSR

“Mai dire mai!”.

Sta, forse, in queste parole finali della sua appassionata lettera di rinuncia la chiave di lettura delle dimissioni di Davide Dalmasso, presentate ieri nella prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Cuneo.

Aveva, infatti, destato stupore il fatto che un politico giovane ma già di consolidata esperienza interrompesse inopinatamente la sua carriera per la mancata nomina ad assessore, incarico per altro ricoperto per due consiliature a fianco di Federico Borgna.

Nei vari organigrammi concordati tra le quattro liste di maggioranza - alcuni prima, altri dopo il voto - il suo nome è stato indicato come possibile nuovo presidente dell’ACSR, l’Azienda Cuneese di Smaltimento dei Rifiuti, il cui cda è in scadenza il 18 novembre.

Certo, per assumere il ruolo, Dalmasso dovrà ottenere l’assenso dei 54 sindaci aderenti al Consorzio, tuttavia le dimissioni di ieri da consigliere sono state un passaggio ineludibile per potersi collocare sul trampolino di lancio e non incorrere nell’incompatibilità della severissima… legge Severino.

Si tratta di un incarico importante, forse ancor più di quello di assessore, perché in ballo c’è la realizzazione del nuovo biodigestore, tema sul quale ad oggi, tuttavia, non si registrano posizioni unanimi, a partire proprio da Borgo San Dalmazzo.

Dal sito dell’ASCR si evince che per il consiglio di amministrazione è prevista a bilancio una cifra di 50 mila euro, di cui 26 mila spettanti al presidente.

Il curriculum di Dalmasso sarebbe ineccepibile, anche in considerazione del fatto che era già rappresentante del Comune di Cuneo in seno al consorzio.

Per il giovane rampollo, figlio di Gianmaria Dalmasso, storico esponente del partito liberale cuneese, si tratterebbe dunque di un breve periodo sabbatico, in attesa di ritornare in pista al vertice di un ente di rilevante importanza per varie ragioni tanto per il capoluogo che per il suo hinterland.