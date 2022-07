La redazione francese di Alpes Magazine in Granda per due reportage sulle valli Maira e Po

Due eductour per conoscere in modo approfondito il cuore delle Valli Occitane. È quanto è stato organizzato dall’ATL del Cuneese per la redazione francese della nota rivista Alpes Magazine che da oltre 30 anni condivide con i lettori appassionati di montagna le più belle esperienze da vivere sull’arco alpino.

Due saranno i racconti di viaggio dedicati alle Alpi di Cuneo: il primo dedicato alla Valle Maira. Un reportage fatto di testimonianze, di spunti per visite di tipo culturale e per attività outdoor in compagnia di guide e accompagnatori professionisti. Il redattore Philippe Bonheme di Grenoble e il fotografo Bertrand Bodin di Gap sono stati ospitati e accolti lunedì 18 luglio dall’ATL del Cuneese a Villar S. Costanzo per iniziare così il loro viaggio che durerà 5 giorni, risalendo la Valle fino a raggiungere Acceglio con le inconfondibili cime delle Alpi Cozie. Un itinerario a tappe lungo i Sentieri Occitani organizzato in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle Maira alla scoperta dei mestieri itineranti, della tipica architettura montana, della gastronomia di eccellenza a base di acciughe e prodotti locali.

Nel mese di agosto l’ATL ospiterà nuovamente la redazione di Alpes Magazine, con il giornalista Philippe Vouillon e il collega fotografo Julien Dorol. Tema del reportage sarà la Valle Po, con un eductour organizzato anche con Terres Monviso che si svilupperà tra Saluzzo e Crissolo, raggiungendo le sorgenti del Po e il Rifugio Quintino Sella.

“L’estate 2022 – confermano il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi e il Direttore Daniela Salvestrin – è caratterizzata da numerose iniziative promozionali che garantiranno al Cuneese ampia visibilità attraverso canali di informazione importanti e autorevoli. Alpes Magazine pubblicherà i due ricchi reportage nel 2023 e la redazione ha garantito: torneranno nel 2023 per scoprire altre vallate e raccontare angoli reconditi del Piemonte ricchi di fascino e genuinità.”