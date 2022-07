Cordoglio a Saluzzo per la scomparsa di Mario Frandino, patron della Sedamyl

Desta un grande e sentito cordoglio la morte di Mario Frandino, amministratore delegato, lungimirante e carismatico patron della Sedamyl, anima dell’azienda, oggi una delle più grandi in Europa nella produzione di alcool e amido derivato da grano con sede a Saluzzo.

Frandino, classe 1943, si è spento ieri sera nella sua abitazione di Revello dopo breve malattia. Aveva ricevuto lo scorso anno due onorificenze di alta qualità, professionali ed etiche che riconoscono l’impegno della sua vita: il titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Sigillo d’Oro della Camera di Commercio d Cuneo.

La storia della Sedamyl legata alla filosofia di Mario Frandino è un esempio in ambito imprenditoriale e di responsabilità sociale di impresa per l’attenzione alla comunità di Saluzzo, dove ha sede lo stabilimento, attenzione espressa a ventaglio in vari ambiti: ambientali, culturali e di solidarietà.

Erano gli Anni Cinquanta quando nell’ex capitale del Marchesato nacque la Seda, una piccola cooperativa agricola di distilleria della frutta, a produzione stagionale. “Quando il settore cominciò ad andare in crisi, avevamo due strade da scegliere: sopravvivere nel piccolo o cambiare strada – disse Frandino in un'intervista - Cambiare strada è quello che facemmo e fummo tra i primi in Italia nella trasformazione dei cereali, nostro 'core business' ancora oggi".

Slancio all'Europa, ma con cuore e testa alle radici di Saluzzo, dove una grande espansione, grazie a un accordo col Comune, è in fieri verso la tangenziale ovest con la trasformazione di aree di proprietà comunale in aree organizzative e logistiche Sedamyl che, a sua volta, progetterà e finanzierà i due nuovi poli cittadini, uno scolastico e altro sportivo.

Un progetto a cui Mario Frandino teneva molto considerandolo un traguardo per la città e l’azienda.

Lascia la moglie Adriana, le figlie Anna ed Elena con le loro famiglie, i nipoti, il fratello Oreste, le sorelle, i parenti e tutta la grande famiglia Sedamyl.

I funerali in forma strettamente privata.