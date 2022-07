Gattini di strada (e anche una cagnolina) cercano casa tra Saviglianese e Saluzzese

Sono molti i ritrovamenti in questo periodo, un po’ ovunque. Tutti i mici che hanno bisogno di aiuto, di stallo provvisorio o adozioni. Sono più di 50 attualmente , come segnala l’associazione Amici dei Mici di Savigliano.

"Queste tre meraviglie - si legge in uno dei tanti post della pagina facebook del sodalizio che aiuta i gatti di strada - sono state abbandonate in prossimità del cimitero di Piasco.

Cerchiamo adozioni o stallo urgentissimo. Scrivere su WhatsApp al 379 1491728. Adottabili solamente in parte del Piemonte con pre e post affido. Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato.

“Sicuramente dietro ogni post c'è una storia di miseria, una richiesta di soccorso, una situazione di disperazione per questi piccoli circondati di pelo.

Dire chi ha la priorità è estremamente difficile, è una lotta tra poveri in cui è difficile capire chi è più disperato. Riproponiamo l'appello di ieri sera, non scendiamo nei dettagli, diciamo solamente che questa cagnetta necessita di adozione o stallo urgentissimo. E’ una piccola cagnolina incrocio Pinscher, 2 anni, vaccinata, chippata, non sterilizzata.

Cerchiamo per lei splendida adozione. Scrivere su WhatsApp al 379 1491728. Adottabili solamente in parte del Piemonte con pre e post affido. Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato.