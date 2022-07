Atletica: successo dei gemelli Dematteis al Memorial Aschieris

Domenica 17 luglio all’Arena Romana di Susa (TO) si è svolto invece il 23mo Memorial Marco Germanetto cui è stato abbinato il Memorial Adriano Aschieris, giunto alla quinta edizione, in ricordo del Presidente dell’Atl. Susa e di FIDAL Piemonte scomparso prematuramente nel 2017. Quest’anno la manifestazione, cui è stato abbinato anche il Memorial Claudio Bergero, prevedeva un format a staffetta: due frazionisti su un tracciato di 1300 metri da compiere in modo obbligatoriamente alternato fino al raggiungimento dei 40 minuti.

In questa singolar tenzone, il successo è andato ad una coppia di campioni della corsa in montagna azzurra, i gemelli Martin e Bernard Dematteis (Sportification). Alle loro spalle il duo composto da Paolo Orsetto (Atl. Vercelli 78) e Matteo Lometti (Brancaleone Asti), terza piazza per i portacolori dell’Atl. Susa Adriano Aschieris Dario Natale e Andrea Pelissero.

Al quinto posto della classifica assoluta, la prima delle coppie miste, formata da altri due azzurri della corsa in montagna: l’ex campione europeo Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche) e Axelle Vicari (Sisport), vicecampionessa europea u20 in carica. Alle loro spalle, nella relativa classifica, altri due campioni della corsa in montagna: Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana) e Gloria Giudici (Freezone).