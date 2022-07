Calcio: l' A.C. Bra ha definito gli staff delle Under agonistiche

Tutto definito per le "annate agonistiche" del settore giovanile griffato A.C. Bra (che beneficia, dalla stagione 22/23, di Mauro Briano quale nuovo responsabile dell'area tecnica dei giovani giallorossi).

Ecco gli accoppiamenti ufficiali delle quattro Under braidesi, alle quali si aggiunge la già annunciata Juniores Nazionale (guida tecnica a Sergio Boscarino e Mauro Piras come vice).

Under 14: Dario Barberis (allenatore) e Pasquale Fuscà vice

Under 15: Hernan Pulvirenti (allenatore) e Riccardo Di Muro vice

Under 16: Nordine Hallil (allenatore) e Mauro Piras vice

Under 17: Filippo Policaro (allenatore) e Marco Tibaldi vice.

Due conferme e due novità, alla voce mister: Pulvirenti e Policaro i confermati, Barberis e Hallil le new-entry. Dario Barberis, saviglianese, con alle spalle un importante bagaglio calcistico. Nella stagione 2021/2022 ha affiancato Mauro Briano (nel ruolo di vice-allenatore) al Saluzzo in Serie D.

"Parte una nuova e bella esperienza per me - spiega Barberis - ed è una gran ambizione essere qui a Bra. Mi stimola lavorare con i giovani, è un aspetto col sapore di novità e mi stimola molto. Sono contento di essere affiancato da Pasquale Fuscà, insieme faremo un percorso interessante. Si sta delineando la squadra. Ritrovo Mauro Briano, persona spettacolare in campo e come uomo. Ho accettato immediatamente la sua proposta".

Il "colpo" di mercato per una delle panchine delle giovanili del Bra, è Nordine Hallil. Originario del Marocco (con cittadinanza italiana), negli ultimi anni ha annoverato tappe di spicco e di prestigio.

"Nel 2007 ho iniziato con l'esperienza di campo al Mortara (provincia di Pavia) - spiega Hallil - poi sono stato chiamato dal Milan e ho ricoperto il ruolo di osservatore per due anni. Sono seguiti ben tre anni nell'attività di base della Pro Vercelli, poi la grande e formativa esperienza al Torino. Con la società granata, mi sono occupato di fare il mister nell'attività di base e il vice-allenatore nel settore agonistico. Ho avuto il piacere e la fortuna di vincere lo Scudetto con la Berretti, come collaboratore tecnico di mister Massimiliano Capriolo. Nell'ultima stagione, oltre ad essere il vice nell'Under 15 nazionale e con la quale ho raggiunto i quarti di finale Scudetto, ho avuto la possibilità di fare il collaboratore tecnico per la Federazione. Ora ho deciso di sposare il progetto Bra, importante e ambizioso. Ringrazio la fiducia del presidente Giacomo Germanetti e del responsabile tecnico Mauro Briano. Ora tocca a me".

Nella serata di lunedì 18 luglio, i mister Barberis e Hallil hanno posato per le prime foto ufficiali in compagnia del presidente Germanetti.