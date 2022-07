Saluzzo: tutto pronto per il rally storico delle Valli Cuneesi

Tutto pronto per il rally storico delle Valli Cuneesi, in programma a Saluzzo sabato 23 luglio. Un'ottantina gli equipaggi che si daranno battaglia sulle classiche e bellissime strade occitane della Granda già teatro, negli anni appena trascorsi, delle sfide tra i blasonati equipaggi partecipanti all’International Rally Cup, al Campionato Svizzero e alla Coppa Italia, e in passato, dell'indimenticato 100.000 Trabucchi.

La competizione, memorial Johnny Cornaglia, è organizzata da Sport Rally Team di Carmagnola, presieduto da Piero Capello.

La antica capitale del Marchesato sarà centro vitale di tutto l’evento, valido per la Michelin Historic Rally Cup come gara storica e per la North West Regularity Cup per la gara di regolarità sport, che seguirà il rally storico.

Al via col numero uno su Porsche 911 SC Enrico Brazzoli, saluzzese che corre nel mondiale WRC3-Open, vincitore del campionato WRC-3 2018 e del FIA R-GT Cup 2019, navigato da Nicolo' Barla. Diversi gli equipaggi di casa, e numerosi anche i piloti del Pinerolese e Bagnolese. Ce ne sono poi da Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Toscana e uno dalla Svizzera. Ma il partecipante che arriva da più lontano è Michal Pavlik con Monika Di Lenardo proveniente da Brno, Repubblica Ceca, che gareggia nella regolarità su una bellissima Saab 96. Questo rally risveglia antichi desideri. Ci sono ad esempio Pierfelice Filippi e Gianpaolo De Mela che hanno corso negli anni 70-80 e segnano un ritorno ai rally con Porsche 911.

Sono poi parecchi i piloti, di solito in azione nei rally moderni, tipo Patrik Gagliasso, Ivan Paire o Silvano Maurino, che vogliono cimentarsi stavolta in una gara storica, come è quest'anno il Valli Cuneesi. Fra le vetture, da segnalare una decina di Porsche, 5 Lancia Delta, 4 Bwm M3, 5 Opel Kadett Gte e la Subaru Legacy di Fulvio Astesana.

Due gli equipaggi femminili in gara: Isabella Bignardi con Marina Mandrile su Porsche, e Laura Galliano con Federica Botta su Volkswagen Golf Gti.

La manifestazione coinvolgerà tutto il centro storico di Saluzzo, con cerimonia di presentazione degli equipaggi il venerdì 22 luglio, alle 18,30 in corso Italia. Partenza sabato alle 7,30 dal Foro Boario, arrivo alle 17,30 in piazza Cavour. La competizione sarà imperniata su tre distinti percorsi da ripetere due volte, le prove speciali di Brondello (km 7), Valmala (km 15) e Montoso (km 13.2) con un'equilibrata percentuale tra salita e discesa. I tratti cronometrati saranno di poco più di 70 km, su un percorso complessivo di circa 250 chilometri. Gli ampi spazi recintati del foro boario accoglieranno il parco assistenza e i vari riordini. Una ulteriore sosta animerà la cittadina di Bagnolo Piemonte, a metà giornata di sabato, grazie al riordino tra i due passaggi della Montoso e alla mini assistenza sui piazzali della ditta Perfora. Direzione gara e sala stampa presso il Palazzo Fondazione Bertoni, in piazza Montebello. Ricognizioni autorizzate venerdì 22 luglio dalle 9 alle 12.

Test pregara, venerdì 22 luglio dalle 9 alle 12 sui 3 km della Morelli-Morelli a Bagnolo, in passato prova speciale di gara. Venerdì 22 luglio dalle 14.30 alle 18.30, presso il centro accrediti, al Foro boario (parco assistenza), consegna pass, numeri gara e targhe. Accesso al parco assistenza, venerdì 22 luglio dalle 7 alle 15. Verifiche tecniche dalle 15 alle 19. Come sempre gli eventi firmati Srt sono una festa di motori e di popolo, in piazza. Sabato 23 aspettando l'arrivo, dalle 16 alle 18 nel centro storico (corso Italia, via Silvio Pellico, piazza Cavour), sfilerà il gruppo folcloristico La Vigoneisa, composto da oltre 60 elementi con banda musicale e majorettes.

Sul sito www.sportrallyteam.it tutti i dettagli dell’evento.