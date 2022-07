Volley A2M, Cuneo completa il reparto tecnico: Lorenzo Gallesio è il secondo allenatore

Si apre oggi a Bologna la tre giorni di chiusura del volley mercato 2022/2023, che terminerà nella tarda mattinata di giovedì 21 luglio con la stesura dei calendari.

I dirigenti di Cuneo Volley raggiungeranno domani il capoluogo emiliano, dove in giornata si svolgerà la Consulta dei club di serie A2: nessun problema per la società del presidente Vito Venni, che come tutte le altre 13 del campionato cadetto ha da tempo ottenuto l'ok da parte della Lega Pallavolo serie A alla documentazione presentata.

Intanto, a completare il reparto tecnico arriva anche il monregalese Lorenzo Gallesio, ex scoutman al VBC Mondovì nel maschile, poi alla LPM BAM Mondovì in A2 femminile, che affiancherà coach Massimo Giaccardi nella guida tecnica della squadra.

Gallesio prende il posto di Marco Casale, che formava la coppia di allenatori a Cuneo nella passata stagione insieme con Roberto Serniotti.