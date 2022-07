Volley femminile: la nuova opposta di Cuneo Bintu Diop grande protagonista nel trionfo azzurro dell'U21

C'è la firma di Bintu Diop, nuova opposta di Cuneo Granda Volley, sulla medaglia d'oro della Nazionale italiana ai campionati continentali Under 21 disputatisi a Cerignola e Andria.

La vittoria al tie-break sulla Serbia, arrivata in rimonta nella finale di domenica 17, è stata l'ennesima dimostrazione di carattere del gruppo allenato da Luca Pieragnoli.

Nel quinto e decisivo set Diop ha fatto quello che ci si aspetta da un opposto, caricandosi letteralmente la squadra sulle spalle con nove, pesantissimi punti. I suoi diciassette punti totali (tre muri e un ace) sono stati determinanti nella conquista del gradino più alto del podio. Per Diop non poteva esserci finale migliore dell'estate azzurra: il titolo europeo è infatti arrivato a soli quattordici giorni di distanza dalla medaglia d'oro nei Giochi del Mediterraneo. Un doppio successo che ha lasciato alla neo gatta se possibile ancora più voglia di migliorarsi e di mettersi alla prova a Cuneo, nella sua nuova casa. Diop sarà tra le giocatrici convocate per il via ufficiale della stagione 22/23 in programma giovedì 18 agosto.

BINTU DIOP, OPPOSTA CUNEO GRANDA VOLLEY «A un paio di giorni dalla vittoria l'emozione è ancora più forte. È stata la degna conclusione di un ciclo fantastico, l'ultimo atto di un gruppo molto determinato che quando gioca come sa è difficile da battere. A fare la differenza nel tie-break è stata la voglia di vincere e di dimostrare il nostro valore. Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono state vicine in questo anno lungo e difficile e in particolare alla mia famiglia. Questa estate in azzurro mi motiva a fare ancora meglio. Attendo con impazienza l'inizio della mia avventura a Cuneo: non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, lo staff, i tifosi e la città. Sento un fuoco dentro e sono pronta a dare il mio contributo per una grande stagione».