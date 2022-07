Volley: orgoglio Monge Gerbaudo Savigliano, Daniele Mellano campione d'Europa con l'Italia Under 22

La data del 17 luglio 2022 è destinata ad entrare nella storia dello sport saviglianese e, in particolare, in quella del Monge Gerbaudo Savigliano.

Domenica, infatti, Daniele Mellano si è laureato campione d’Europa Under 22 con la Nazionale Italiana, vincendo la manifestazione continentale, andata in scena a Tarnow, in Polonia. Decisiva, la vittoria per 3-1 nella finalissima contro la Francia, in cui i giovani azzurri di coach Vincenzo Fanizza hanno avuto la forza di ribaltare l’iniziale svantaggio, patito dopo il ko per 26-24 nel primo set, vincendo i successivi tre e dimostrandosi superiori ai pari età transalpini.

Mellano, pur non essendo entrato nell’ultima delle cinque gare vinte dall’Italia, ha comunque dato il suo contributo al successo finale, avendo disputato la seconda partita del girone contro il Montenegro, nella quale ha anche messo a referto il suo primo punto azzurro.

Giornate che Daniele non dimenticherà mai, come lui stesso precisa: “L'Europeo è stata un'esperienza bellissima, ogni partita un'emozione a sé. Sapevamo il nostro valore, ma anche che, per il livello degli avversari e per il fatto che giocavamo in casa della Polonia paese ospitante, sarebbe stato molto difficile arrivare fino in fondo. La vittoria è stata ancora più soddisfacente per i problemi durante il percorso, i ragazzi persi per infortunio ed i casi di positività al Covid durante il torneo. Abbiamo dimostrato una volta di più quanto la forza del gruppo sia stata veramente la chiave del successo”.

Sono tanti i ricordi che il centrale classe 2002 del Monge Gerbaudo Savigliano porterà con sé, ma ne sceglie uno in particolare: “Per me, vestire la maglia della Nazionale ed essere anche potuto scendere in campo è stato un sogno indescrivibile. La partita più bella è stata sicuramente la semifinale contro la Polonia, per il livello di gioco e per le 5mila persone presenti sugli spalti, che hanno reso l'arena una bolgia fino all'ultimo punto del tie-break. Che emozioni!”.

Tutta la famiglia del Volley Savigliano Asd si congratula con Daniele per il trionfo continentale, in attesa di potersi togliere con lui tante altre soddisfazioni nel prossimo campionato di Serie A3.