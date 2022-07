Volley A2/F – Tutta l’energia e la solarità di Morgana Giubilato ancora a disposizione della Lpm Bam Mondovì. Il libero siciliano confermato in casa Puma

Una conferma in casa Lpm Bam Mondovì che riempie di gioia! Non ce ne vogliano le altre giocatrici, ma il rinnovo del contratto del secondo libero Morgana Giubilato è di quelli che appaga e che piace sotto molteplici aspetti.

Innanzitutto parliamo di una giocatrice che definire “stakanovista” appare alquanto riduttivo. Morgana è un’autentica forza della natura, una “centrale nucleare” capace di produrre energia inesauribile. Lei è sempre la prima ad iniziare e l’ultima a smettere quando c’è da sudare per migliorare la forma fisica e la preparazione tecnica. Insomma un’atleta modello, insaziabile e instancabile.

Il finale di stagione, inoltre, con l’infortunio al ginocchio, l’ha privata della gioia di fornire il suo apporto in campo nelle ultime sfide decisive dei play-off. Un forfait mal digerito dalla giovane giocatrice di Mazara del Vallo, costretta a seguire le sue compagne da bordo campo. La conferma di Giubilato, infine, completa il reparto dei libero con una giocatrice di qualità e che dispone di una solarità fuori dal comune.

Il suo sorriso e la sua grinta nello spogliatoio rappresentano un valore aggiunto. Poco importa se davanti a lei, nel ruolo di titolare, c’è una giocatrice del calibro di Veronica Bisconti. Anzi, disporre di due giocatrici di questo livello può solo far piacere a coach Bibo Solforati.

Ecco, dunque. che la conferma di Morgana Giubilato, alla quale si spera possa aggiungersi presto anche quella di Alessia Populini, rappresenta una scelta giusta, soddisfacente e quanto mai meritocratica. Di seguito il comunicato ufficiale della Lpm:

Il decimo tassello della nuova Lpm Bam Mondovì è Morgana Giubilato: una gradita conferma in maglia rossoblu!

Morgana si è infatti fatta apprezzare lo scorso anno sia per le qualità nel campo, che fuori. Da mesi, dopo l’infortunio, Giubilato sta svolgendo riabilitazione mirata, per tornare più forte di prima.

“Sto molto bene, mi sto godendo le vacanze a casa.” - racconta la giovane siciliana, classe 2001 - “Nel frattempo sto lavorando sul rinforzo muscolare, per essere pronta ad agosto per l’inizio della preparazione. Ogni giorno vado in palestra, lavoro sodo per recuperare il ginocchio. Sembra che tutto stia procedendo per il meglio.”

Mentre trascorre l’estate tra famiglia, amici e tanto mare, Giubilato non nasconde l’entusiasmo per la nuova stagione all’ombra della Torre del Belvedere. “Sono molto contenta di proseguire qui la mia carriera”. - commenta - “Lo scorso anno mi sono trovata benissimo e non vedo l’ora di iniziare e mettermi subito in gioco. Mondovì, l’ho sempre detto, è una realtà seria ed ambiziosa, con obiettivi importanti, che ti permette di crescere. La società mi ha dato l’opportunità di passare un altro anno in rossoblu e non vedevo nessuno motivo per non restare! È un palcoscenico bellissimo, che ti permette di provare emozioni fantastiche!

Tante le nuove atlete nella nuova rosa, ma per Giubiliato questo sarà il terzo anno insieme a Bisconti, dopo l’esperienza a Macerata e lo scorso anno con l’LPM BAM Mondovì. “Conoscerò tante nuove compagne e sono contenta di trovare Bisconti: sarà il terzo anno insieme per noi. Sono molto felice di aver una compagna di reparto come lei: so che ho ancora tanto imparare, anche se mi ha già insegnato molto.”

Dalla Sicilia arriva poi il messaggio rivolto al pubblico monregalese, pronto ad accogliere Morgana a braccia aperte: “Non vedo l’ora di ritrovare i tifosi e di vedere il palazzotto pieno, come è stato nelle ultime gare. Invito tutti a venire in palestra e alle partite, perché siete davvero il settimo uomo in campo! Vi mando un abbraccio grande.”