Atletica: Mondovì sede dei raduni regionali FIDAL di fine agosto

Ancora una volta la città di Mondovì è stata scelta dal comitato regionale della Fidal come sede del raduno estivo residenziale di fine agosto, il terzo sulla rinnovata pista di atletica del Beila, dopo l’annullamento di quelli del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Questo quanto approvato dal Consiglio Regionale FIDAL Piemonte riunitosi lunedì 4 luglio, che ha individuato l’impianto “Fantoni Bonino” per gli atleti delle categorie cadetti e allievi di prove multiple, salti e ostacoli (22-27 agosto), velocità e lanci (27 agosto – 1° settembre), mentre i 2.000 metri del Sestriere ospiteranno i mezzofondisti e saltatori.

Confermatissimo anche il week end (26 – 28 agosto) riservato alla categoria ragazzi per la quale è stato studiato un programma ludico-motorio dedicato dopo il successo in termini di partecipazione ottenuto nella sperimentazione dell’anno scorso. Si rinnova così una tradizione iniziata ormai nel lontano 1999 quando per la prima volta, sulla pista dei Beila non ancora inaugurata, si svolsero i primi collegiali.

Da allora il rapporto tra Mondovì e la Fidal si fatto sempre più saldo e la città è diventata un punto di riferimento per l’atletica leggera italiana grazie anche ai numerosi successi sportivi in campo nazionale e internazionale ottenuti dall’Atletica Mondovì. L’impianto è stato teatro anche di collegiali nazionali riservati alla squadra juniores (2002, 2003, 2004, 2008) e a quella assoluta (2004) in preparazione alle Olimpiadi di Atene.

In tutte le occasioni l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo con i propri tecnici e dirigenti, ha sempre svolto un importante ruolo di supporto logistico – organizzativo. Una “ospitalità” apprezzata anche dai ragazzi della nazionale di Bob che hanno svolto un doppio periodo di allenamento a giugno e a luglio, e dall’Atletica Monza che, nella settimana dal 9 al 16 luglio ha tenuto al “Fantoni Bonino” il proprio ritiro societario con una 50 tra atleti e tecnici. Molto interessanti gli allenamenti congiunti con i ragazzi dell’Atletica Mondovì: allenatori ed atleti hanno così potuto accrescere il proprio bagaglio con uno scambio di conoscenze reciproche.

Si sono conclusi in settimana i 3 turni del Summer Camp organizzato dalla Fidal Piemonte in “altura” al Sestrieres, a cui hanno partecipato circa 160 atleti provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta. Tra questi anche una ventina appartenenti alle categorie ragazzi e cadetti dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo. Una settimana di allenamento e divertimento, sotto l’attenta regia del coordinatore Samul Agostino e, tra gli altri, di Aura Angelica Bella, allenatrice monregalese (neo laureata, auguri!) scelta dal settore tecnico del Comitato Regionale come istruttore.