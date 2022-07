A Prazzo gli appuntamenti per la festa di San Giacu

"Torna San Giacu, la nostra festa patronale!"

Ad annunciarlo è la Pro Loco di Prazzo. Nel bellissimo paese dell'Alta Valle Maira saranno due giorni, sabato 30 e domenica 31 luglio, celebrando cultura e tradizioni.

I festeggiamenti inizieranno sabato sera alle ore 19.30, con polenta e salsiccia. Ad accompagnare una serata di musica in piazza Municipio. Balli liscio, latino americano ed occitani in compagnia di Rosy Music Show.

Domenica mattina, invece, ci sarà alle ore 9.30 la Santa Messa presso la cappella di San Giacomo. A seguire un aperitivo per tutti in piazza del Municipio. Sempre lì, organizzato poi per il pomeriggio, ci sarà alle ore 15.30 lo spettacolo con Ferruccio Giordanengo ed i suoi simpatici animali. Al termine una gustosa merenda ai più piccoli.

Gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di Prazzo.